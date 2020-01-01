Предложения для физических лиц
9%
Время старта
✔ Годовая ставка 9,0%
✔ Ежемесячно 0,75%
✔ Срок договора 365 дней
✔ Капитализация
✔ Снятие процентов со следующего месяца.
✔ Возможность пополнения
✔ Пролонгация 1 год
✔ Страхование
✔ Ежемесячно 0,75%
✔ Срок договора 365 дней
✔ Капитализация
✔ Снятие процентов со следующего месяца.
✔ Возможность пополнения
✔ Пролонгация 1 год
✔ Страхование
термин
описание термина
до 300.000 руб.
10,5%
Выгодный
✔ Годовая ставка 10.5%
✔ Ежемесячно 0.875%
✔ Срок договора 365 дней
✔ Капитализация
✔ Снятие процентов со следующего месяца.
✔ Возможность пополнения
✔ Пролонгация 1 год
✔ Страхование
✔ Гарантия снятия до 20% от всей суммы после 180 дней при Форс-Мажоре, без потери получаемого процента.
✔ Ежемесячно 0.875%
✔ Срок договора 365 дней
✔ Капитализация
✔ Снятие процентов со следующего месяца.
✔ Возможность пополнения
✔ Пролонгация 1 год
✔ Страхование
✔ Гарантия снятия до 20% от всей суммы после 180 дней при Форс-Мажоре, без потери получаемого процента.
от 300.000 до 500.000 руб.
13,2%
Доходный
✔ Годовая ставка 13.2%
✔ Ежемесячно 1.1%
✔ Срок договора 365 дней
✔ Капитализация
✔ Снятие процентов со следующего месяца.
✔ Возможность пополнения
✔ Пролонгация 2 года
✔ Страхование
✔ Гарантия снятия до 25% от всей суммы после 180 дней при Форс-Мажоре, без потери получаемого процента.
✔ Ежемесячно 1.1%
✔ Срок договора 365 дней
✔ Капитализация
✔ Снятие процентов со следующего месяца.
✔ Возможность пополнения
✔ Пролонгация 2 года
✔ Страхование
✔ Гарантия снятия до 25% от всей суммы после 180 дней при Форс-Мажоре, без потери получаемого процента.
от 500.000 до 1 млн руб.
15%
Премьер
✔ Годовая ставка 15%
✔ Ежемесячно 1,25%
✔ Срок договора 365 дней
✔ Капитализация
✔ Снятие процентов со следующего месяца.
✔ Возможность пополнения
✔ Пролонгация 2 года
✔ Страхование
✔ Гарантия снятия до 25% от всей суммы после 180 дней при Форс-Мажоре, без потери получаемого процента.
✔ Ежемесячно 1,25%
✔ Срок договора 365 дней
✔ Капитализация
✔ Снятие процентов со следующего месяца.
✔ Возможность пополнения
✔ Пролонгация 2 года
✔ Страхование
✔ Гарантия снятия до 25% от всей суммы после 180 дней при Форс-Мажоре, без потери получаемого процента.
от 1 млн руб.