Предложения для физических лиц

Выгодный

✔ Годовая ставка 10.5%

✔ Ежемесячно 0.875%

✔ Срок договора 365 дней

✔ Капитализация

✔ Снятие процентов со следующего месяца.

✔ Возможность пополнения

✔ Пролонгация 1 год

✔ Страхование

✔ Гарантия снятия до 20% от всей суммы после 180 дней при Форс-Мажоре, без потери получаемого процента.